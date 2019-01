New York, venduta la casa più cara della storia Usa: 238 milioni di dollari

clicca per guardare tutte le foto della gallery

E' stata venduta per 238 milioni di dollari la casa più cara della storia americana. L'acquirente è Ken Griffin, investitore di professione, che ha comprato l'abitazione di quattro piani (dal 50esimo al 53esimo) su Central Park South nel palazzo conosciuto come il "bunker dei miliardari". L'edificio è una sorta di club privato in cui ci sono sale da pranzo private, un club sportivo, un juice bar, una biblioteca e un campo da basket. Oltre all'investitore, poco si sa sugli altri acquirenti: tra i compratori ci sarebbero anche Sting e la moglie Trudie Styler.