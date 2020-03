New York, arriva la nave ospedale e il sindaco rigranzia Trump: "Settimane peggiori in arrivo"

Il sindaco di New York Bill de Blasio ringrazia il presidente Donald Trump per l'invio nella Grande Mela della nave ospedale militare. L'arrivo dell'imbarcazione, ha detto, rappresenta un sollievo per New

York, ma "le settimane più dure sono ancora davanti a noi". "Il governo federale - ha aggiunto - è l'unico che può aiutare la città di New York a raggiungere il livello di prontezza che serve di fronte alla pandemia, per salvare più vite umane possibili".