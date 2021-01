New Delhi vieta esportazione del vaccino AstraZeneca prodotto in India

L'India non consentirà l'esportazione del vaccino AstraZeneca-Oxford per vari mesi: lo ha annunciato il Serum Instituto indiano, che produrrà un miliardo di dosi per i Paesi in via di sviluppo. L'annuncio è stato fatto dal ceo dell'istituto, Adar Poonawalla, dopo che il farmaco ha ottenuto approvazione all'uso d'emergenza da parte del regolatore di New Delhi. Questa è stata concessa a condizione che le dosi non siano esportate, in modo da garantire la somministrazione alle persone vulnerabili in India, ha spiegato Poonawalla.