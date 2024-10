A 18 anni scala tutte le cime da 8.000 metri, il record dello sherpa nepalese

Un 18enne nepalese, diventato la persona più giovane ad aver scalato tutte le 14 vette più alte del mondo, è tornato a casa in Nepal accolto da eroe. Lo sherpa Nima Rinji, ha raggiunto la vetta di 8.027 metri del monte Shishapangma in Cina la scorsa settimana, completando la sua missione di scalare le vette del mondo che sono alte più di 8.000 metri. Ha battuto il record precedente di Mingma Gyabu "David" Sherpa Un derby tutto in famiglia visto che Gyabu è lo zio del suo successore, Nima Rinji. Il primo nella storia, invece, a conquistare i 14 Ottomila è stato l'italiano Reinhold Messner nel 1986, all'età di 46 anni. Rinji proviene dunque da una famiglia molto nota nella comunità alpinistica Sherpa. Suo padre e due zii gestiscono la Seven Summits Treks in Nepal, che è diventata un'azienda leader al servizio dei clienti in Nepal, Cina e Pakistan.Il ministro del Turismo del Nepal Badri Prasad Pandey, insieme ai membri della comunità di alpinisti, agli altri sherpa e ai sostenitori, si sono messi in fila fuori dall'aeroporto internazionale di Tribhuvan a Kathmandu per offrire fiori e sciarpe a Nima Rinji. "Sono molto felice e voglio ringraziare tutti quanti. È stata una missione difficile ma alla fine sono riuscito ad avere successo", ha detto il ragazzo ai giornalisti.