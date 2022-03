15 marzo 2022 10:58

Nascere sotto le bombe, la storia di Snizhana costretta a venire alla luce in uno scantinato a Mykolaiv

Le sirene anti aeree suonano nella notte anche a Mykolaiv, città teatro di violenti scontri che i russi vogliono abbattere per poi dirigersi verso il grande porto di Odessa. E scatta la paura anche nell'ospedale della città dove le partorienti sono in attesa di dare alla luce i propri figli. Per loro scatta la fuga verso il seminterrato. Purtroppo, come Mariupol ha dimostrato, le strutture ospedaliere non sono luogo sicuro durante i raid. E questa notte Aleina ha dato alla luce Snizhana. Non è stata la sola, da quando è cominciata la guerra metà delle 49 partorienti di Mykolaiv hanno dovuto farlo nello stesso scantinato.