11 giugno 2021 15:50

Mount Recyclemore, la scultura di scarti elettronici che "accoglie" i leader del G7

Ci sono pezzi di vecchi pc, telefonini, aspirapolvere: sono i componenti della scultura realizzata nei pressi del Carbis Bay Hotel, in Cornovaglia, dall’artista britannico Joe Rush in occasione del G7. I politici raffigurati sono proprio tutti: da Boris Johnson a Yoshide Suga, da Emmanuel Macron a Mario Draghi, fino a Justin Trudeau, Angela Merkel e Joe Biden. L'opera si chiama Mount Recyclemore e si ispira chiaramente al monumento nazionale del Monte Rushmore, in Dakota del Sud. Un'installazione per denunciare i danni all’ambiente causati dai dispostivi elettronici e, al tempo stesso, incentivare il riciclo creativo. “Speriamo di toccare la loro coscienza per fare capire a questi leader che sono tutti insieme in questo business dei rifiuti. Il messaggio chiave è ‘Parlate tra di voi’ e risolvete questo pasticcio” ha commentato Rush. Secondo l'ultimo rapporto delle Nazioni Unite, nel 2019 sono stati generati più di 53 milioni di tonnellate di rifiuti elettronici in tutto il mondo, oltre 9 milioni di tonnellate in più rispetto a cinque anni prima.