Migranti: morta Maritsa Mavrapidou, la "nonna" di Lesbo

E' morta a 89 anni Maritsa Mavrapidou, diventata famosa per una foto in cui lei e altre donne davano il latte con il biberon a un neonato arrivato su una barca di migranti nell'isola di Lesbo. Lei e le compaesane furono anche candidate al Nobel per la pace. "Abbiamo accolto i rifugiati perché anche noi discendiamo da rifugiati", spiegò in un'intervista nel 2015, al culmine della crisi migratoria in Grecia. La sua famiglia era arrivata a Lesbo dalla Turchia nel 1922. Le tre nonne portavano ai migranti vestiti e pane fatto in casa. "Se stavano male appena scesi dalle barche, li aiutavamo - disse Maritsa -. Ci comportavamo da esseri umani".