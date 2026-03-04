Messico, "El Mencho" sepolto in una bara dorata: i funerali blindati del boss del narcotraffico

Nemesio Oseguera Cervantes, boss del cartello Jalisco New Generation noto come "El Mencho", è stato sepolto ieri in una bara dorata, circondato da enormi corone di fiori e da una forte presenza militare. È stato seppellito in un cimitero a Zapopan, un sobborgo di Guadalajara, la seconda città più grande del Messico. Decine di persone hanno accompagnato il corteo funebre, insieme a una banda che suonava musica regionale messicana.