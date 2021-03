20 marzo 2021 19:31

Maxiprotesta anti-lockdown a Londra: centinaia di persone in strada senza mascherina, diversi fermi

Centinaia di persone, molte senza mascherina, si sono riversate in strada a Londra per protestare contro il lockdown imposto per fermare il contagio da Covid. La Bbc riporta che alcuni dimostranti sono stati fermati dalla polizia ad Hyde Park. Come ricorda l'emittente britannica, le restrizioni attualmente in vigore non prevedono le manifestazioni come "giustificato motivo" per uscire di casa. Più di 60 parlamentari e alcune organizzazioni hanno chiesto al ministro dell'Interno, Priti Patel, di autorizzare le proteste durante il lockdown.