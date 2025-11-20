Madrid, saluto fascista e omaggi a Francisco Franco nel cimitero di Mingorrubio

Nostalgici del regime franchista si sono recati nel cimitero di Mingorrubio, a Madrid, dove si trovano le spoglie del dittatore Francisco Franco, per rendergli omaggio a cinquant'anni dalla morte. Diverse persone, tra cui il leader del Movimento Cattolico Spagnolo, José Luis Corral, arrivate al cimitero hanno fatto il saluto fascista davanti alle bandiere con l'Aquila di San Giovanni e hanno deposto corone di fiori. Oltre agli omaggi floreali al cimitero del quartiere madrileno di El Pardo, nella capitale spagnola sono stati organizzati diversi eventi, messe e conferenze.