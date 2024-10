Diritto alla casa, migliaia di giovani in piazza a Madrid: "Abbassate gli affitti"

"Lo barrios no se venden, los barrios se defienden! (I quartieri non si vendono, i quartieri si difendono"), scandiscono i manifestanti, fra i quali anche esponenti politici di Podemos e del Psoe. Fra le 10 richieste nel manifesto redatto per la protesta, l'ampliamento e l'applicazione della legge statale sulla Casa, con l'imposizione di un tetto per gli affitti, il recupero dei contratti di locazione a tempo indefinito, un tetto per gli appartamenti affittati ai turisti e la promozione di un Piano statale per l'edilizia abitativa.