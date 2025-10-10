Machado, la "libertadora" venezuelana vincitrice del Nobel

María Corina Machado è la leader dell'opposizione in Venezuela, diventata famosa in tutto il mondo durante le primarie nell'ottobre 2023, quando ha ottenuto il 90% dei voti con oltre 3 milioni di voti, per sfidare la violenta dittatura di Nicolas Maduro al potere dal 2013. Ma la lotta democratica al regime della "libertadora", soprannome in omaggio al 'libertador' Simon Bolivar, è stata bloccata dai tribunali venezuelani prima del voto e l'opposizione si è compattata intorno a Edmundo Gonzalez Urrutia. Da allora Machado vive in clandestinità. Nata a Caracas, capitale del Venezuela, nel 1967, Machado si è formata come ingegnere industriale prima di entrare in politica. Nel 2002 ha fondato Súmate, un gruppo di volontariato che promuove i diritti politici e monitora le elezioni. Freedom House, un gruppo di monitoraggio, afferma che le istituzioni democratiche del Venezuela si sono deteriorate dal 1999, "ma le condizioni sono peggiorate notevolmente negli ultimi anni" a causa della dura repressione da parte del governo del presidente Nicolás Maduro.