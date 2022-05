27 maggio 2022 19:07

Londra si prepara al Giubileo di platino della Regina: sfarzosi addobbi floreali colorano la città

Londra si prepara a entrare nel clou delle celebrazioni per il Giubileo di Platino in onore della Regina Elisabetta, da 70 anni sul trono. Quattro i giorni di festa nazionale (dal 2 al 5 giugno) e tanti gli eventi in programma. Intanto la capitale della Gran Bretagna si colora con sfarzosi addobbi floreali che riproducono i simboli del Regno. Maestose composizioni di fiori alte più di quattro metri omaggiano la corona, la guardia nazionale, i colori della bandiera britannica e il volto della monarca.