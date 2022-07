05 luglio 2022 16:04

Londra, si "incollano" per protesta a un dipinto dell'800 e lo danneggiano

Gli studenti inglesi Hannah Hunt e Eben Lazarus hanno deturpato, per protesta, un prezioso capolavoro dell'800. Si tratta del più importante dipinto di John Constable, "The Hay Way", esposto nella National Gallery di Londra. Entrambi attivisti del movimento Just stop oil, volevano portare all'attenzione del pubblico i problemi ambientali legati all'uso dei combustibili fossili. Prima hanno coperto il dipinto con delle immagini che simboleggiavano uno scenario apocalittico. Poi hanno incollato le proprie mani alla cornice del dipinto. Hunt già prima, quest'anno, aveva manifestato incollandosi al tappeto rosso dei Bafta Awards e aveva fatto irruzione in una raffineria di petrolio nell'Hampshire. La stessa ha dichiarato: "E' vero c'è della colla sulla cornice di questo famoso dipinto, ma c'è sangue sulle mani dei nostri governi". Il museo ha fatto sapere che sia il dipinto che la cornice sono stati solo "lievemente" danneggiati.