17 giugno 2021 08:57

Londra, bimbo di 9 anni "bussa alla porta" di Johnson per chiedere una prescrizione medica di cannabis per il fratellino malato

Thomas Braun, un bimbo inglese di 9 anni, in compagnia della madre si è presentato a Downing Street, residenza londinese del primo ministro Boris Johnson, per chiedere al premier di aiutarlo a ottenere una prescrizione medica di cannabis per il fratellino, affetto da epilessia. In una lettera, il piccolo Thomas ha spiegato come suo fratello abbia bisogno di molte cure aggiuntive e che i genitori "non dovrebbero avere l'ulteriore preoccupazione di dover trovare molti soldi per pagare le sue medicine".