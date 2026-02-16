Logan Paul ha venduto la rarissima carta Pokémon Pikachu Illustrator a un prezzo record

Si è conclusa l'asta per la rarissima carta Pokémon "Pikachu Illustrator", finora in possesso di Logan Paul, che ha raggiunto un prezzo da record assoluto. Dopo 41 giorni il prezzo finale ha raggiunto i 16 milioni e 492 mila dollari, arrivando dunque al triplo di quanto Paul l'aveva pagata inizialmente. La carta Pikachu Illustrator in questione è considerata una sorta di unicum in quanto è una delle più rare, e il suo valore è ulteriormente incrementato dalla condizione praticamente perfetta, valutata come PSA 10.