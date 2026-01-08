La carta Pokemon più costosa di sempre torna all'asta

Logo Tgcom24
08 Gen 2026 - 17:03
00:36 

Vale ben più di un'auto di lusso, ma anche più di una casa. Si tratta della celebre Pikachu Illustrator PSA 10, la carta Pokemon più costosa mai realizzata. Stampata in sole 40 copie nel 1998 e unica al mondo a ottenere la certificazione massima, la PSA 10 appunto, è considerata il Santo Graal del collezionismo Pokemon. Il wrestler e influencer statunitense Logan Paul, attuale proprietario, ha deciso di rimetterla all'asta, assieme alla collana di diamanti indossata da lui a WrestleMania. Le offerte hanno già superato i due milioni di dollari, ma l'offerta finale sarà sicuramente ben più alta.

