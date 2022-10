20 ottobre 2022 17:44

Liz Truss si dimette dopo 44 giorni e Medvedev saluta Lady "Lattuga" Iceberg: "L'insalata è durata di più"

La sfida meme su "Truss-lattuga" era nata sui social per scommettere sulla durata (scarsa) della premier britannica, nel segno della domanda "Sopravviverà questa lattuga a Truss?". Nel giorno delle dimissioni della signora, dopo soli 44 giorni alla guida del governo, Dmitry Medvedev non perde l'occasione per infierire su Truss, ribattezzata "Lady Iceberg" dal settimanale Economist proprio in riferimento all'insalata che in pochi giorni perde la sua freschezza. L'ex presidente russo infatti twitta: "Bye bye @trussliz, congratulazioni alla lattuga". Naturalmente anche nel Regno Unito si rincorrono gli sfottò, che si moltiplicano sui social ma non solo. Il Daily Star mette in copertina un impietoso fotomontaggio Truss-lattuga con la scritta "Lattuga Liz fatta a brandelli".