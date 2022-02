24 febbraio 2022 12:33

Legge marziale in Ucraina, l'esercito a Kiev presidia le strade con i blindati

La Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha approvato il decreto presidenziale sull'introduzione della legge marziale in Ucraina. Immediatamente l'esercito ha inviato nella capitale Kiev i propri blindati per presidiare le strade. Sempre il Parlamento aveva poche ore prima dell'attacco approvato la legge che dà il via libera al possesso di armi per i cittadini dell'Ucraina. La norma permetterebbe di acquistare armi ed esercitare il diritto alla protezione, previsto nell'articolo 27 della Costituzione ucraina.