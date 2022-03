21 marzo 2022 09:45

Le navi russe bombardano ancora Odessa, la città si prepara a resistere

Due navi russe sono apparse in un'incursione a distanza nel porto di Odessa e hanno aperto il fuoco "in modo indiscriminato". Lo ha riferito su Telegram il portavoce del quartier generale operativo dell'amministrazione militare regionale di Odessa Serhiy Bratchuk. L'artiglieria ucraina avrebbe aperto il fuoco in risposta, allontanando le navi. Intanto la città si prepara a resistere, innalzando barricate sulle arterie di traffico e preparando bottiglie molotov per contrastare le forze russe.