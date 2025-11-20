Lady D nel suo famoso "revenge dress" entra al Museo delle cere di Parigi

La statua, dedicata alla principessa scomparsa a 36 anni nell'incidente stradale avvenuto a Parigi il 31 agosto 1997, è stata collocata sotto la cupola del museo. L'esposizione la posiziona accanto a figure come Jean-Paul Gaultier, Maria Antonietta, Chantal Thomass, Aya Nakamura e Lena Situations. L'inaugurazione coincide con i trent'anni dalla nota intervista rilasciata da Lady D alla BBC il 20 novembre 1995, nella quale affermò "in quel matrimonio eravamo in tre", un riferimento alla relazione tra Carlo e Camilla, che in seguito sarebbe diventata sua seconda moglie.