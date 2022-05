09 maggio 2022 07:43

La Torre di Pisa diventa un lanciamissili: mostra shock anti-Nato a Mosca

E' uno dei monumenti più fotografati e riprodotti di sempre. A Pisa, in Piazza dei Miracoli, ogni anno arrivano milioni di turisti per ammirare la Torre e scattare la foto di rito, quella in cui grazie a una illusione ottica fingono di reggerla dal lato della sua pendenza. In questi giorni a Mosca, nel museo di storia contemporanea tra tele e litografie esposte nella collezione intitolata "Cronaca delle crudeltà della Nato", inaugurata il 26 aprile, spunta anche la Torre Pendente sorretta dal simbolo del dollaro e inclinata come la rampa di lancio di un missile.

L'esposizione comprende foto d'archivio e filmati delle collezioni di TASS e MIA Rossiya Segodnya, documenti storici, dati ufficiali, nonché manufatti digitali e opere d'arte dalla collezione del Museo di Storia Contemporanea della Russia relativi non solo alla Guerra Fredda ma anche ai conflitti più recenti che hanno visto impegnata la Nato in prima linea: dalla Jugoslavia all'Iraq e all'Afghanistan fino alla Siria.