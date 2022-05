13 maggio 2022 15:15

La regina Elisabetta torna in pubblico: eccola al Royal Horse Show di Windsor

Occhali da sole, sorridente, con il figlio Edoardo e Penelope Knatchbull (contessa Mountbatten) al suo fianco: Sua Maestà la Regina Elisabetta è riapparsa così in pubblico al Royal Windsor Horse show. Dopo il forfait alla State opening of Parliament giorni fa a Westminster, in molti pensavano che avesse intenzione di ritirarsi, ma evidentemente non è così. Apparsa in splendida forma, anche se necessita di un bastone per aiutarsi nei movimenti, la sovrana è salita sugli spalti per seguire le corse dei cavalli tra l’entusiasmo del pubblico. Si tratta del suo primo impegno in pubblico dopo la messa in memoria di Filippo il 29 marzo scorso.