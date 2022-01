29 gennaio 2022 18:38

La costa nord-est degli Stati Uniti sotto una tempesta di neve: trasporti in tilt, migliaia di persone senza luce

Una violenta tempesta di neve si è abbattuta sulla costa nord-orientale degli Stati Uniti mandando in tilt i trasporti. Oltre 75 milioni di americani sono in allerta per il "bomb-cyclone" di neve, freddo e forti venti e almeno 6mila voli sono stati cancellati, molti treni della dorsale Washington DC-Boston sono fermi e le strade difficili da percorrere. Migliaia di persone sono senza luce e lo stato di emergenza è scattato in diversi Stati, tra i quali New York.