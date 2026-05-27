L'ondata di caldo in Europa vista dai satelliti

Fotografata dai satelliti l'ondata di caldo che sta attraversando l'Europa: l'immagine, diffusa dall'Agenzia Spaziale Europea, è stata rilevata da Sentinel 3, la missione che fa parte del programma Copernicus di Esa e Commissione Europea e in grado di raccogliere i dati relativi alla temperatura sulla superficie terrestre e sul mare. Sui continenti, è in grado di monitorare le temperature superficiali del suolo e può essere utilizzato per monitorare gli incendi boschivi, mappare l'uso del territorio e lo stato della vegetazione, nonché misurare il livello di fiumi e laghi.



L'ondata di calore si riflette nell'immagine satellitare, che mostra le temperature diurne della superficie terrestre. La situazione ricalca quella estiva, nella quale le temperature diurne della superficie terrestre possono essere considerevolmente più elevate della temperatura dell'aria, con superfici come rocce e suolo che trattengono il calore. Nell'immagine le aree più calde, evidenziate in rosso, si trovano in Spagna, in parte del Regno Unito, della Francia e dell'Europa orientale. E' vasta la zona rossa anche sull'Italia, in corrispondenza della Pianura Padana e in alcune zone di Lazio, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.