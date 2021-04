17 aprile 2021 18:47

L'omaggio di Kate ai reali: al collo della duchessa le perle che furono di Diana

Per le esequie del principe Filippo, la duchessa Kate ha indossato la collana di perle della regina Elisabetta II, che fu al collo di Diana. Il collier era ben in vista al collo della moglie del principe William quando il duca e la duchessa di Cambridge sono arrivati a Windsor per la cerimonia. Kate indossava un abito nero e una veletta abbinata.