DOPO UN SOCCORSO IN MARE

L'Ocean Viking denuncia spari da parte dei libici: le foto dei fori e dei bossoli

L'Ong riferisce di essere stata attaccata con "centinaia di colpi". Gli 87 sopravvissuti e l'equipaggio stanno bene. Le foto sono state pubblicate sui social da Sos Mediterranée

24 Ago 2025 - 21:29
