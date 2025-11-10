Logo Tgcom24
Libertà vigilata

L'auto di Sarkozy lascia il carcere della Santé

L'auto dell'ex presidente francese ha lasciato il penitenziario parigino dopo che la Corte d'appello ha accolto la sua richiesta di scarcerazione. Sarkozy era detenuto dal 21 ottobre a seguito della condanna nel caso del finanziamento libico della sua campagna presidenziale

10 Nov 2025 - 15:33
