L Antartide a piedi in 54 giorni: l impresa in solitaria di un 33enne americano

Con gli sci di fondo e trainando una speciale slitta con viveri e tutto il necessario dal peso complessivo di 180 chili, ha percorso a piedi, in solitaria, l'Antartide, compiendo 1.600 chilometri in 54 giorni. L'impresa, unica nel suo genere, è dell'americano Colin O'Brady, ex atleta professionista di 33 anni. L'uomo ha documentato il suo viaggio via Instagram. Era seguito con il gps e ha tagliato per primo il traguardo rispetto al suo compagno d'avventura, il soldato britannico Louis Rudd, 49 anni, che sta percorrendo un'altra strada. I due erano partiti insieme dal campo di Union Glacier il 3 novembre