L Amazzonia continua a bruciare: centinaia di nuovi roghi segnalati | In campo l esercito brasiliano

Centinaia di nuovi incendi divampano in Amazzonia, riferisce Afp dallo Stato di Rondonia (nord-ovest del Brasile). In totale sarebbero circa 1.663 i roghi segnalati tra giovedì e venerdì, secondo l'Istituto nazionale brasiliano per la ricerca spaziale (Inpe). Tutti questi vanno ad aggiungersi ai 78.383 registrati da gennaio, un record dal 2013, stando agli ultimi dati ufficiali. Intanto, in risposta ai sette Stati, Rondonia compresa, che hanno fatto appello all'esercito, sono stati mobilitati circa 43.000 soldati permanentemente residenti in Amazzonia, come ha affermato il ministro della Difesa Fernando Azevedo e Silva. L'azione delle truppe sul campo è supportata da aerei militari, in particolare due aerei C-130 Hercules in grado di scaricare fino a 12.000 litri di acqua sulle fiamme. "In virtù del mio background militare e della mia carriera pubblica, - ha spiegato il presidente Bolsonaro in un video messaggio su Twitter - ho un profondo amore e rispetto per l'Amazzonia. La protezione della foresta è un nostro obbligo. Ne siamo consapevoli e stiamo lavorando per combattere la deforestazione illegale e tutte le altre attività criminali che la mettono a repentaglio". Nel finale ha puntato il dito sulla "campagna di disinformazione costruita contro la sovranità della nostra nazione"