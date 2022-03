04 marzo 2022 11:54

Joe Biden, svelato il mistero del "livido" sulla fronte: è un segno religioso

E' stato svelato il "mistero" del livido sulla fronte del presidente Joe Biden. Le foto del presidente americano hanno fatto il giro del mondo e in tanti si sono chiesti se fosse stato vittima di qualche incidente domestico. La verità è invece molto più semplice: si tratta di un simbolo della sua fede cattolica. Biden ha partecipato alla cerimonia che dà il via al periodo di Quaresima, il mercoledì delle ceneri. Il prete per benedire i fedeli cosparge loro il capo di cenere, tradizionalmente prodotto dalla combustione delle palme usate nella Domenica delle Palme dell'anno prima, e fa un segno della croce sulla fronte. I cattolici più ferventi mantengono quel simbolo per tutta la giornata.