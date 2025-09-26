Logo Tgcom24
© Ansa | Un elicottero con sommozzatori a bordo sorvola un'esercitazione delle forze per le operazioni speciali marittime della Nato con droni marini nell'ambito dell'esercitazione di sperimentazione operativa Bold Machina a Den Helder, Paesi Bassi
SALE LA TENSIONE

Jet russi intercettati, caccia Nato, droni sugli aeroporti: la guerra dei cieli e le esercitazioni a terra

Sale l'allerta con un crescendo di minacce negli scali europei. Ormai è allarme anche sulle rotte civili. E a terra esercitazioni militari con mezzi e uomini dell'Alleanza atlantica

26 Set 2025 - 09:28
