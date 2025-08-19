Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 25
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

POPOLAZIONE ALLO STREMO

Israele: entrati nella Striscia di Gaza 370 tir carichi di aiuti umanitari FOTO

I camion hanno varcato i valichi di Kerem Shalom e Zikim per raggiungere l'enclave palestinese

19 Ago 2025 - 13:00
25 foto
gaza

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri