Via ai nuovi insediamenti

Israele approva il piano che divide in due la Cisgiordania

Gli insediamenti sono comunità abitate da cittadini israeliani nei territori palestinesi occupati illegalmente a partire dalla guerra dei Sei Giorni del 1967

20 Ago 2025 - 20:30
