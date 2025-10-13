Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 13
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

all'alba

Israele, a centinaia in piazza a Tel Aviv attendono il rilascio degli ostaggi

Famiglie e cittadini comuni attendono notizie dalla Striscia di Gaza

13 Ott 2025 - 06:54
13 foto