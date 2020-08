Instagram censura la foto di una fotomodella "curvy" nera: follower in  rivolta

La 28enne modella inglese Nyome Nicholas-Williams lavora da anni e ha posato per campagne di marchi noto come Adidas e Dove, è stato un punto di arrivo di un percorso partito da un disturbo alimentare da adolescente e approdato alla consapevolezza di voler "promuovere l'amore per se stessi e l'inclusività, perché è così che mi sento e che voglio che si sentano le donne come me". Per questo è stato uno shock scoprire che un suo recente scatto, realizzato dalla fotografa Alexandra Cameron, con la luce giusta e l'espressione giusta di Nyome con le braccia attorno al suo seno, lo stesso che su Instagram ha suscitato reazioni entusiaste, è stato dopo poche ore rimosso dal social network con l'avviso di questo che il profilo Instagram di Nyome rischiava di essere chiuso. "Milioni di foto di donne bianche e molto magre si possono trovare ogni giorno su Instagram", ha reagito la modella, scrive il Guardian, "ma una donna nera e abbondante che celebra il suo corpo viene bandita? Per me è stato uno shock, mi sento come se fossi stata silenziata". Centinaia di utenti hanno condiviso le foto censurate di Nicholas-Williams con l'hashtag #IwanttoseeNyome, voglio vedere Nyome, mentre la fotografa ha accusato Instagram di contraddittorietà tra le sue dichiarazioni a favore di Black Lives Matter e l'ingiusta censura di contenuti neri.

leggi tutto