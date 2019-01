Inghilterra, mille giovani musulmani ripuliscono le città dai rifiuti di Capodanno

Hanno preso scope, rastrelli, sacchi della spazzatura e hanno pulito le strade delle città inglesi dai rifiuti di Capodanno. Protagonisti di questa nobile iniziativa mille giovani musulmani membri dell'Ahmadiyya Muslim Youth Association (Amya). Come riporta Il Messaggero, l'imam britannico Qamar Zafar ha spiegato i motivi del gesto: "L'Islam esorta tutti i musulmani a partecipare a donazioni caritatevoli e ai servizi che fanno bene alla comunità. La nostra associazione sensibilizza i giovani al senso di responsabilità civica e promuove l'armonia all'interno delle nostre comunità locali. Questo vale per tutti, non è una questione di religione". E aggiunge: "La campagna di pulizia del nuovo anno assicura che i giovani musulmani possano essere membri attivi della società e servire la loro comunità e lanciare un messaggio per il problema che tocca l'ambiente". Il coordinatore dei giovani dell'Amya Yorkshire, Nadeem Ahmed, ha precisato: "Stiamo pulendo le strade a Capodanno da molti anni e ogni volta vediamo sempre più giovani che vengono ad aiutarci. Questo è un bel segnale. Nell'Islam la pulizia è parte della fede quindi non c'è modo migliore per servire la nostra fede e il nostro paese, e non c'è modo migliore per iniziare il nuovo anno".