25 aprile 2021 21:54

Indonesia, il sottomarino spezzato in tre dalla pressione marina

Tre tronconi smembrati a 850 metri di profondità. E' tutto quello che resta del sottomarino indonesiano individuato da un mezzo di soccorso subacqueo inviato da Singapore. Nessun superstite tra i 53 membri dell'equipaggio che erano a bordo del KRI Nanggala 402 di fabbricazione tedesca in dotazione alla marina di Giacarta, affondato per cause ancora tutte da chiarire mentre era impegnato in un'esercitazione. E' stato forse un guasto del sistema elettrico a impedire le manovre di riemersione, ma quello che è certo è che una volta precipitato oltre i 300-400 metri di profondità che era in grado di sopportare, la pressione dell'acqua lo ha squarciato.