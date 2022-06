12 giugno 2022 09:35

India, primo matrimonio "sologamo": Kshama si sposa con se stessa

Kshama Bindu, 24enne di Vadodara, entra nella storia: ha deciso di sposarsi con se stessa celebrando così il primo matimonio "sologamo" nell'India. Non era mai avvenuto prima e la notizia ha fatto il giro del web in poche ore. In realtà la cerimonia, annunicata nei giorni scorsi, doveva tenersi sabato 11 giugno ma è stata anticipata a mercoledì 8 giugno per evitare qualsiasi controversia.

In molti infatti si sono opposti alla sua scelta: non le è stato permesso di sposarsi in un tempio e anche il prete che Kshama aveva prenotato si è tirato indietro. Ma lei è andata avanti lo stesso e ha documentato tutto sulla sua pagina Instagram.