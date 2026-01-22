Incidente ferroviario in Spagna, ritrovato un cane disperso: Boro è tornato a casa

La ricerca di Boro ha dato agli spagnoli qualcosa in cui sperare nel mezzo della tragedia. Per giorni, le persone si sono mobilitate online per ritrovarlo, amplificando l'appello di García e condividendo il video della sua intervista. Le foto del cane sono diventate virali insieme ai numeri di telefono della donna e della sua famiglia. Ora, gli spagnoli hanno celebrato il ritrovamento dell'animale. "Un'immagine di speranza ad Adamuz. Boro sta tornando a casa dalla sua famiglia", ha scritto un utente su X. Altri hanno condiviso foto di García che abbraccia il cane.