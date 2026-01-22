Incidente ferroviario in Spagna, ritrovato un cane disperso: Boro è tornato a casa

© X
Dopo il tragico incidente ferroviario ad Adamuz che ha sconvolto la Spagna, è arrivata una buona notizia: un cane che era scomparso in seguito alla tragedia, Boro, è stato ritrovato. Nei giorni scorsi la proprietaria, Ana García, aveva lanciato un appello disperato chiedendo aiuto. Giovedì, i vigili del fuoco hanno annunciato di aver trovato e riportato a casa il cane bianco e nero.
La ricerca di Boro ha dato agli spagnoli qualcosa in cui sperare nel mezzo della tragedia. Per giorni, le persone si sono mobilitate online per ritrovarlo, amplificando l'appello di García e condividendo il video della sua intervista. Le foto del cane sono diventate virali insieme ai numeri di telefono della donna e della sua famiglia. Ora, gli spagnoli hanno celebrato il ritrovamento dell'animale. "Un'immagine di speranza ad Adamuz. Boro sta tornando a casa dalla sua famiglia", ha scritto un utente su X. Altri hanno condiviso foto di García che abbraccia il cane.
García, 26 anni, e sua sorella incinta stavano viaggiando domenica con Boro su un treno ad alta velocità da Malaga, la loro città natale nel sud della Spagna, alla capitale Madrid, quando la coda del loro vagone è uscita dai binari e si è schiantata contro un altro treno. Le squadre di soccorso hanno aiutato le due donne a uscire dal vagone ribaltato. È stato allora che García ha visto Boro per un attimo prima che scappasse.