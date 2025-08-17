Logo Tgcom24
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

L'ORA DELLA RABBIA

In Israele blocchi stradali, incendi e scontri: la giornata della protesta contro il governo

Lo sciopero nazionale è stato organizzato dai familiari degli ostaggi, che accusano Netanyahu e il suo esecutivo e al primo ministro chiedono: "Riporta a casa i nostri cari"

17 Ago 2025 - 14:41
20 foto
israele
sciopero

