Il vicepresidente Usa JD Vance è arrivato a Roma

Sorridente, un cenno di saluto con la mano al momento dello sbarco avvenuto sotto la pioggia, Vance, in completo giacca e pantaloni blu e con la figlia più piccola in braccio, dopo aver scambiato qualche breve parola di convenevoli con le autorità presenti sottobordo, è quindi salito sull'auto del corpo diplomatico Usa in attesa non lontano dalla scaletta dell'aereo. Poi il numero due degli Stati Uniti ha lasciato poco dopo le 8 sotto una nutrita scorta l'aeroporto presidiato dalle forze dell'ordine sia all'interno (aerostazioni e parcheggi) sia all'esterno (sulla via Appia Nuova all'altezza del varco di ingresso) con tiratori scelti, unità cinofile e con la sorveglianza dall'alto affidata ad un elicottero della Polizia.