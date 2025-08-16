Logo Tgcom24
Mondo
NESSUN ACCORDO

Il vertice fra Trump e Putin sui siti internazionali

Ecco come i giornali più importanti del mondo hanno visto il summit tra i presidenti americano e russo in Alaska, durante il quale non è stato raggiunto alcun accordo sulla guerra in Ucraina

16 Ago 2025 - 07:20
donald trump
vladimir putin

