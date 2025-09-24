Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
1 di 25
© Ansa | I danni del tifone Ragasa su Taiwan
© Ansa | I danni del tifone Ragasa su Taiwan
© Ansa | I danni del tifone Ragasa su Taiwan

© Ansa | I danni del tifone Ragasa su Taiwan

© Ansa | I danni del tifone Ragasa su Taiwan

Devastazione totale

Il tifone Ragasa devasta l'Asia: morti e dispersi

24 Set 2025 - 06:09
25 foto

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri