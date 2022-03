11 marzo 2022 14:15

Il terrificante Tos-1 Solntsepyok, il lanciamissili termobarici usato dai russi

La Russia ha confermato di aver utilizzato nel conflitto con l'Ucraina il TOS-1, un lanciarazzi pesante multiplo di fabbricazione sovietica che lancia missili termobarici. E' progettato per fornire appoggio a truppe e corazzati in campo aperto, con l'impiego di razzi da 220 millimetri i quali possono essere lanciati singolarmente o in un'unica salva.