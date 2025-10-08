Il Papa incontra i bimbi di Chicago vestiti da cardinali

Tra i piccoli "porporati" c'era anche un bambino vestito da Papa, con tanto di talare bianca e zucchetto. Con lui Leone ha scambiato alcune battute scherzose, in un momento di allegria e spontaneità che ha strappato sorrisi ai presenti. Un incontro che dal virtuale è diventato reale, trasformando un gioco diventato fenomeno social in un ricordo indimenticabile per questi giovani pellegrini americani. Il Pontefice (vero) ha poi salutato e benedetto altri bambini e altri fedeli.