Il Papa incontra i bimbi di Chicago vestiti da cardinali

I bambini che avevano interpretato un finto conclave, diventato un fenomeno social, hanno incontrato Leone XIV al termine dell'udienza generale. Tra loro anche un mini-Papa con cui il Pontefice ha scherzato
Al termine dell'udienza generale del mercoledì, papa Leone XIV ha riservato un saluto speciale a un gruppo di bambini e bambine vestiti da cardinali. Arrivati da Chicago, negli Stati Uniti, i piccoli erano diventati una piccola celebrità sui social per aver interpretato un finto conclave che era diventato virale sul web.
Il Pontefice li ha salutati uno per uno e ha posato per una foto di gruppo con loro. I ragazzi si trovano a Roma per il pellegrinaggio giubilare di Nostra Signora del Monte Carmelo, ma l'incontro con Leone è stato sicuramente il momento più emozionante del loro viaggio.
Tra i piccoli "porporati" c'era anche un bambino vestito da Papa, con tanto di talare bianca e zucchetto. Con lui Leone ha scambiato alcune battute scherzose, in un momento di allegria e spontaneità che ha strappato sorrisi ai presenti. Un incontro che dal virtuale è diventato reale, trasformando un gioco diventato fenomeno social in un ricordo indimenticabile per questi giovani pellegrini americani. Il Pontefice (vero) ha poi salutato e benedetto altri bambini e altri fedeli.