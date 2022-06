13 giugno 2022 00:48

Il nuovo "Mc Donald's" riapre a Mosca in occasione della Giornata della Russia

Ha aperto ufficialmente la catena Vkusno & Tochka, che ha rilevato i fast food di McDonald's in Russia. La catena, di proprietà interamente russa, è stata inaugurata in occasione della Giornata della Russia. La riapertura comincia con 15 punti commerciali all'interno e nei dintorni della capitale Mosca. Oleg Paroev, amministratore delegato di Vkusno & Tochka, ha affermato che la società prevede di riaprire 200 ristoranti in Russia entro la fine di giugno e tutti gli 850 entro la fine dell'estate.