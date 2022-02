24 febbraio 2022 07:20

Il momento in cui l'ambasciatore ucraino all'Onu viene avvisato dell'attacco: ecco i messaggi whatsapp

Durante il consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'ambasciatore ucraino Sergiy Kyslytsya riceve via whatsapp la notizia della dichiarazione di guerra russa. Attraverso la foto scattata dall'Afp si intravedono i messaggi ma non si capisce l'interlocutore. "Putin has finished his adress to nation. He announced the launch of the military operation", "Putin ha appena finito il discorso alla nazione, ha annunciato il lancio di un'operazione militare": scrive l'interlocutore, probabilmente un giornalista. Risponde l'ambasciatore: "I know. I wish i had the news before. I ended my [incomprensibile]. I will ask for the floor again"; " Lo so, spero di avere notizie prima. Ho finito il mio [incomprensibile] vi chiederò la linea di nuovo".