24 marzo 2022 08:58

Il governo di Kiev esulta sui social: "Distrutta una nave da guerra russa a Berdyansk"

Una grande nave russa sarebbe stata distrutta nel porto occupato dai russi di Berdyansk, nel sud-est dell'Ucraina. Lo fa sapere la Marina militare ucraina, secondo quanto riportano i media ucraini. In un video che circola sui media ucraini si vede la nave che esplode e la spessa nube di fumo e fiamme. Berdyansk, sul mare di Azov a circa 70 a sudovest di Mariupol, è stata occupata dalle truppe russe il 27 febbraio. La nave sarebbe utilizzata come trasporto truppe. Non è chiaro se sia stato compiuto un sabotaggio o siano state usate armi a distanza.