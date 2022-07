09 luglio 2022 08:20

Il feretro di Abe trasferito a Tokyo

Il feretro dell'ex premier nipponico Shinzo Abe è stato trasferito nella residenza di famiglia a Tokyo: qui personalità politiche e persone comuni si sono messe in fila per rendergli omaggio. Lunedì sera si terrà una veglia funebre e martedì un funerale per la famiglia e i collaboratori di stretti di Abe.